Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве

В Туве зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 25 км к западу-северо-западу от Кызыла. Толчки начались в 06:17 мск.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64.

В Республике Тыва значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Ранее сообщалось, что три землетрясения за двое суток произошли на Алтае.

В эпицентре магнитуда составляла от 3,5 до 4,6.

По мнению ученых, высокая сейсмоактивность в этом регионе связана с процессами горообразования на Алтае.