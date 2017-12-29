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Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве

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Фото: TASS/ZUMA/Muhammad Fauzy
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В Туве зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 25 км к западу-северо-западу от Кызыла.  Толчки начались в 06:17 мск.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64.

В Республике Тыва значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Ранее сообщалось, что три землетрясения за двое суток произошли на Алтае.

В эпицентре магнитуда составляла от 3,5 до 4,6.

По мнению ученых, высокая сейсмоактивность в этом регионе связана с процессами горообразования на Алтае.

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