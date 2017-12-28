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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Фото: Global Look Press/Barcroft Images/Sutanta Aditya
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В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки произошли в 3:54 по времени UTC (06.54 мск). Эпицентр землетрясения находился в 63 км северо-восточнее города Тальталь, очаг залегал на глубине 53 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее, 28 декабря, портал iz.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,5 у побережья американского острова Гуам.

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