Прямой эфир

У побережья острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5

0
Фото: Global Look Press/Sabirin/Pacific/Barcroft Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тихом океане у побережья американского острова Гуам зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы 27 декабря в 23:58 по времени UTC (28 декабря 02:58 мск). Эпицентр землетрясения находился в 140 км юго-западнее деревни Меризо, очаг залегал на глубине 14,8 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

27 декабря портал iz.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,0 на востоке Ирана. Подземные толчки зафиксированы в 46 км от города Керман, очаг находился на глубине 10 км. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 75 человек
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Боливии и Чили

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017