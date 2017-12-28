У побережья острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Тихом океане у побережья американского острова Гуам зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы 27 декабря в 23:58 по времени UTC (28 декабря 02:58 мск). Эпицентр землетрясения находился в 140 км юго-западнее деревни Меризо, очаг залегал на глубине 14,8 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

27 декабря портал iz.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,0 на востоке Ирана. Подземные толчки зафиксированы в 46 км от города Керман, очаг находился на глубине 10 км.