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Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории моря Сулавеси у восточного побережья острова Каракелонг в Индонезии. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр зафиксированного в 20:20 мск в четверг землетрясения имел координаты 4.00 градуса северной широты и 126.80 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное». Данных о пострадавших не поступало.

28 декабря на острове Суматра была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Синабунг.

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