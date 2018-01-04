Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у города Беркли в Калифорнии

Жители города Беркли штата Калифорния (США) ощутили в четверг подземные толчки магнитудой 4,5. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической служба США (USGS).

По информации агентства, землетрясение произошло в 10:39 по времени UTC (13:39 мск). Эпицентр землетрясения зафиксирован в 3 км к востоку от города Беркли — крупного научного центра. Очаг залегал на глубине 13 км. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщал портал iz.ru, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в районе островов Идзу к югу от главного острова Хонсю в Японии. Разрушений и пострадавших нет.