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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Иране

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ivan Damanik
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В иранской провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 4,7. Сообщение об этом распространило государственное агентство IRNA со ссылкой на иранский сейсмографический центр.

Толчки зафиксированы в 19:26, эпицентр находился в 19 км от города Кузеран на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет, сообщает НСН.

В этом же регионе на минувшей неделе произошло землетрясение магнитудой 5,1, тогда пострадали более 50 человек. В декабре землетрясения затронули провинции Тегеран, Альборз, Казвин, Кум, Гилян и Маркази, в результате 97 человек пострадали.

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