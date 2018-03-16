Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в Германии

Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов на востоке Германии. Об этом сообщает газета Bild.

ЧП произошло в пятницу, 16 марта, в городе Люббен на федеральной земле Бранденбург на востоке страны. После взрыва на заводе начался пожар. В результате ЧП один человек пострадал, еще один считается пропавшим без вести.

По данным издания, на месте взрыва работают пожарные и полиция, а также за ситуацией с воздуха наблюдает полицейский вертолет, сообщает RT. Сообщается, что как минимум одно здание получило повреждения. По данным некоторых СМИ, произошел как минимум один взрыв — то есть их могло быть больше, сообщает телеканал «360». Что стало причиной пожара, также пока не известно. По предварительной информации, это могла быть как неразорвавшаяся бомба, так и другой материал. Территория вокруг места происшествия оцеплена, сохраняется угроза взрывов, из ближайших зданий эвакуированы люди.

Какие именно боеприпасы находились на предприятии, пока не известно. На предприятии осуществляется утилизация боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехники. Их доставляют на завод грузовики и поезда, хранится такой груз в могильниках, пока не будет обезврежен.