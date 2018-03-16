Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в Германии
Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов на востоке Германии. Об этом сообщает газета Bild.
ЧП произошло в пятницу, 16 марта, в городе Люббен на федеральной земле Бранденбург на востоке страны. После взрыва на заводе начался пожар. В результате ЧП один человек пострадал, еще один считается пропавшим без вести.
По данным издания, на месте взрыва работают пожарные и полиция, а также за ситуацией с воздуха наблюдает полицейский вертолет, сообщает RT. Сообщается, что как минимум одно здание получило повреждения. По данным некоторых СМИ, произошел как минимум один взрыв — то есть их могло быть больше, сообщает телеканал «360». Что стало причиной пожара, также пока не известно. По предварительной информации, это могла быть как неразорвавшаяся бомба, так и другой материал. Территория вокруг места происшествия оцеплена, сохраняется угроза взрывов, из ближайших зданий эвакуированы люди.
Mitarbeiter vermisst: Explosion erschüttert Munitionsentsorgungswerk in #Lübben https://t.co/qjAM9kUmCN— RP Online Panorama (@rpo_panorama) 16 марта 2018 г.
Какие именно боеприпасы находились на предприятии, пока не известно. На предприятии осуществляется утилизация боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехники. Их доставляют на завод грузовики и поезда, хранится такой груз в могильниках, пока не будет обезврежен.