Прямой эфир

Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в Германии

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов на востоке Германии. Об этом сообщает газета Bild.

ЧП произошло в пятницу, 16 марта, в городе Люббен на федеральной земле Бранденбург на востоке страны. После взрыва на заводе начался пожар. В результате ЧП один человек пострадал, еще один считается пропавшим без вести.

По данным издания, на месте взрыва работают пожарные и полиция, а также за ситуацией с воздуха наблюдает полицейский вертолет, сообщает RT. Сообщается, что как минимум одно здание получило повреждения. По данным некоторых СМИ, произошел как минимум один взрыв — то есть их могло быть больше, сообщает телеканал «360». Что стало причиной пожара, также пока не известно. По предварительной информации, это могла быть как неразорвавшаяся бомба, так и другой материал. Территория вокруг места происшествия оцеплена, сохраняется угроза взрывов, из ближайших зданий эвакуированы люди.

Какие именно боеприпасы находились на предприятии, пока не известно. На предприятии осуществляется утилизация боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехники. Их доставляют на завод грузовики и поезда, хранится такой груз в могильниках, пока не будет обезврежен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На химзаводе в США произошли взрывы
Взрыв автомобиля в Челябинске попал на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017