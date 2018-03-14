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Взрыв автомобиля в Челябинске попал на видео

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Фото: youtube.com
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Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло утром в среду, 14 марта в 7:02 по местному времени на улице Энгельса. Автомобиль Hyundai Solaris загорелся после вспышки газовоздушной смеси при прогреве двигателя. В багажника машины находился 40-литровый бытовой газовый баллон. Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя час после вспышки — в 8:06, сообщает ИА «Ура.ру». На кадрах снятой очевидцами видеозаписи с места инцидента видно, как второй взрыв происходит во время тушения пожара. 

По данным МВД, двое пострадавших смогли покинуть машину с незначительными травмами, после чего обратились за медицинской помощью. Как пишет сайт kp.ru, эксперты осмотрят иномарку, чтобы установить причину взрыва. Если в деле найдут криминальный след, то к расследованию подключится полиция.

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