На месте взрыва газа в жилом доме в Петербурге начался пожар

На верхних этажах дома, где произошел взрыв бытового газа на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, начался сильный пожар, очевидцы сообщают о двух пострадавших.

Огонь разгорелся в обрушенных квартирах, когда жильцы покидали здание, спустя почти час после хлопка газа. Прибывшие на место подразделения МЧС с помощью автолестницы поднялись на уровень восьмого и девятого этажей и локализовали возгорание.

«Информация о погибших и пострадавших уточняется. К ликвидации происшествия привлечено 15 единиц техники и 86 человек личного состава», — сообщает пресс-служба МЧС.

По данным очевидцев, одного пострадавшего вынесли из дома, второй смог выйти самостоятельно.

Как сообщал портал iz.ru, взрыв газа произошел около 18 часов 13 марта в жилом доме. В результате пострадали четыре квартиры. Очевидцы слышали мощный хлопок, в соседних зданиях тряслись стекла. 78.ru сообщает о криках, которые раздавались из здания.