Жильцов эвакуируют из дома после взрыва газа в Петербурге

В доме на улице Народного Ополчения, где произошел взрыв газа, проводится эвакуация жильцов, люди экстренно выходят на улицу.

Очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок. В результате взрыва газа произошло обрушение целого пролета в жилом доме. Обломки сыпались на припаркованные поблизости машины.

На место отправлено восемь единиц техники МЧС, сообщает 78.ru. Сообщений о пострадавших пока нет.

В социальных сетях жители Санкт-Петербурга сообщают о разрушении четырех квартир.