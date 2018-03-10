После взрыва газа частично разрушен один из подъездов дома в Краснодаре

Один из четырех подъездов пятиэтажки в Краснодаре получил серьезные повреждения после взрыва бытового газа, жильцов принято расселить. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

«На сегодняшний день нам необходимо расселить четвертый подъезд, наиболее пострадавший. По другим несущим конструкциям дома мы пока не видим серьезных разрушений. Пока речь идет о крайнем подъезде, где произошел взрыв непосредственно на пятом этаже. Мы видим разрушение перекрытий четвертого этажа», –– приводит слова градоначальника со встречи с жильцами «Интерфакс».

В настоящее время в аварийном доме отключены все системы. Эвакуированных людей временно разместят в гостинице «Кавказ».

«Жильцы уцелевших подъездов смогут забрать необходимые вещи после детального обследования конструкций. Мы отключили все системы жизнеобеспечения - свет, газ, воду и отопление», –– добавил мэр.

Он подчеркнул, что сносить весь дом пока не планируется.

«Необходимо дождаться заключения экспертов», –– заключил Первышов.

Взрыв газа произошел 10 марта в доме 75 на улице Славянской. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Причиной взрыва стала утечка газа.