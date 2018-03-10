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Разбор завалов после взрыва газа в Краснодаре продолжится в воскресенье

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Разбор завалов в Краснодаре, где произошел взрыв газа в жилом доме, продолжится в воскресенье, 11 марта. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов на встрече с жителями дома.

«Сейчас уже подходим к вечернему времени, и чтобы технику безопасности соблюдать, не будем [сегодня] приступать к разбору серьезных завалов, которые там существуют: там перекрытия пробиты. Понадобится два больших крана, эти работы мы оставляем до утра», - цитирует градоначальника агентство ТАСС.

Первышов сообщил, что жители дома могут переночевать в гостинице. Подъезд будет взят под охрану, квартиры в нем еще отключены от газа, электричества и воды.

На месте происшествия введен режим чрезвычайной ситуации, это позволит оплачивать работы по ликвидации последствий аварии, сообщил советник мэра Владимир Вербицкий.

Взрыв бытового газа произошел 10 марта по адресу: улица Славянская, 75, возгорания не последовало. В результате утечки газа пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Частично обрушилась внешняя стена одной из квартир и трех балконов, обрушились фрагменты железобетонной конструкции кровли и межэтажные перекрытия, в некоторых окнах выбиты стекла.

Эвакуированы 30 человек, возбуждено уголовное дело. 

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