Пострадавшие при взрыве газа в доме в Краснодаре дети находятся в реанимации

Пострадавшие при взрыве газа в доме в Краснодаре двое детей находятся в реанимации. Об этом заявили в детской краевой больнице в субботу, 10 марта.

«Дети в реанимации», — цитирует сообщение ТАСС.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу на пятом этаже жилого дома, пострадали семь человек, один взрослый получил 90% ожогов тела и также находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

В результате инцидента произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов.

9 ноября прогремел взрыв в доме по улице Удмуртской. Жертвами происшествия стали семь человек, произошло частичное обрушение подъезда. По данным экстренных служб, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

5 марта управление МЧС по Удмуртской республике предложило снять режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва газа в жилом доме в Ижевске, жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры.