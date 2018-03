На химзаводе в США произошли взрывы

На химическом заводе рядом с американским городом Форт-Уэрт (штат Техас) произошли два взрыва. Причина инцидента неизвестна.

В результате один человек получил сильные ожоги, еще один пропал без вести.

После второго взрыва начался пожар, из здания повалил едкий черный дым, пахнущий серой, сообщает телеканал NBC.

На данном предприятии, в частности, производят мыло. Пожарные перекрыли близлежащее шоссе, не исключаются повторные взрывы.

