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Завод памперсов полностью сгорел под Ташкентом

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Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger
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Завод по производству детских подгузников в поселке Байткурган Ташкентской области полностью сгорел 4 января. Пламя уничтожило 700 кв. м. площади предприятия и большую часть оборудования. 

Об этом сообщает областное управление пожарной безопасности. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. 

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 06:27 по местному времени (04:27 мск). Огонь тушили 14 пожарных бригад. 

В настоящий момент выясняются причины возгорания, проводится оценка материального ущерба, передает портал nuz.uz.

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