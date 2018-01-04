Завод памперсов полностью сгорел под Ташкентом

Завод по производству детских подгузников в поселке Байткурган Ташкентской области полностью сгорел 4 января. Пламя уничтожило 700 кв. м. площади предприятия и большую часть оборудования.

Об этом сообщает областное управление пожарной безопасности. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 06:27 по местному времени (04:27 мск). Огонь тушили 14 пожарных бригад.

В настоящий момент выясняются причины возгорания, проводится оценка материального ущерба, передает портал nuz.uz.