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5 домов едва не сгорели при пожаре на складе под Новосибирском

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Пожар на обувном складе под Новосибирском угрожал пяти частным домам, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения пожара на пять частных жилых домов», – сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время пожарные занимаются проливкой и разбором конструкций здания.

Превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Как сообщал портал iz.ru, 4 января в результате пожара на складе обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области погибли 10 граждан Китая.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

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