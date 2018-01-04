Прямой эфир

Пять пожаров в Иркутской области унесли жизни семи человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять пожаров в Иркутской области унесли жизни семи человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, причиной бытовых пожаров стали сильные морозы, установившиеся в регионе. Менее чем за сутки в Иркутской области зафиксировано 30 возгораний. Накануне пожарные были задействованы в тушении 11 частных домов.

Как сообщал портал iz.ru ранее пожар на обувном складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области унес жизни десяти граждан Китая. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. причиной возгорания стало короткое замыкание. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео пожара в торгово-развлекательном центре в Дагестане
Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017