Пять пожаров в Иркутской области унесли жизни семи человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, причиной бытовых пожаров стали сильные морозы, установившиеся в регионе. Менее чем за сутки в Иркутской области зафиксировано 30 возгораний. Накануне пожарные были задействованы в тушении 11 частных домов.

Как сообщал портал iz.ru ранее пожар на обувном складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области унес жизни десяти граждан Китая. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. причиной возгорания стало короткое замыкание. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.