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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Один человек получил травмы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на набережной Академика Туполева в центре Москвы.

Об этом сообщил источник в экстренных службах. По его словам, возгорание ликвидировано, площадь пожара составила 25 кв. м. 

«Пожар произошел на втором этаже, огонь частично ушел на балкон третьего этажа», — приводит ТАСС слова своего собеседника. 

Как отмечает агентство, пожарные с помощью автолестницы эвакуировали из здания 20 человек, в том числе четверых детей. 

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