Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек получил травмы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на набережной Академика Туполева в центре Москвы.

Об этом сообщил источник в экстренных службах. По его словам, возгорание ликвидировано, площадь пожара составила 25 кв. м.

«Пожар произошел на втором этаже, огонь частично ушел на балкон третьего этажа», — приводит ТАСС слова своего собеседника.

Как отмечает агентство, пожарные с помощью автолестницы эвакуировали из здания 20 человек, в том числе четверых детей.