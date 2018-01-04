Число жертв пожара на фабрике под Новосибирском увеличилось до 10

Число жертв пожара на обувной фабрике, располагающейся в Искитимском районе Новосибирской области, увеличилось до десяти человек. Все погибшие – граждане Китая.

Жертвами пожара стали работники фабрики, которые пытались самостоятельно погасить пламя. По предварительным данным, причина смерти – отравление угарным газом, рассказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Как писал портал iz.ru, в четверг, 4 января, в производственном цехе обувной фабрике, располагающейся под Новосибирском, произошло возгорание. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.