Три человека погибли при взрыве в здании в Италии

В центре городе Катания на острове Сицилия произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает телеканал Rai News.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в мастерской по ремонту велосипедов, которая находилась на первом этаже здания.

Как сообщили в полиции, погибли владелец мастерской и двое спасателей. Здание практически полностью разрушено.

16 марта в Неаполе частично обрушилось здание бывшего монастыря. Сообщалось, что в строении проводились ремонтные работы.