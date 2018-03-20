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Кандидат в премьер-министры Италии призвал отменить санкции против РФ

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской политической коалиции, лидер партии «Лига» Маттео Салвини призвал отменить «безумные» санкции, введенные Евросоюзом против России.

«Экономические санкции против России являются безумием, направленным в отношении дружеского и соседнего рынка. Я хочу работать на благо мира, а не на войну», — заявил политик на публичном мероприятии в североитальянском городе Удине.

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Салвини добавил, что реальную опасность представляет исламский терроризм, а не Россия, передает «РИА Новости».

«Вы действительно боитесь, что вас захватит российская армия?» — поинтересовался он у аудитории в ходе своего выступления.

Лидер «Лиги» призвал итальянцев восстановить контроль над собственной страной.

«Ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель не должны объяснять нам, как управлять Италией», — подчеркнул он.

Политик также напомнил о состоявшихся 18 марта в России президентских выборах, убедительную победу на которых одержал Владимир Путин.

«Вчера российский народ проголосовал, и я письменно поздравил президента Путина», — сказал Салвини.

На состоявшихся 4 марта парламентских выборах в Италии коалиция правоцентристских сил, образованная партиями «Вперед, Италия!», «Лига» и «Братья Италии», показала лучший результат, заручившись поддержкой 37% избирателей. При этом «Лига» заметно опередила партию бывшего премьера Сильвио Берлускони, в результате чего Салвини стал кандидатом от правоцентристских сил на пост премьер-министра страны.

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