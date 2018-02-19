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Партия Меркель осудила Габриэля за идею ослабить санкции против РФ

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Члены партии Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, раскритиковали предложение главы МИДа Зигмара Габриэля об ослаблении антироссийских санкций.

«До тех пор пока российское правительство не выполняет Минские соглашения, любезность в вопросе санкций является совершенно неверным сигналом», — приводит ТАСС заявление главы комитета по внешним делам в бундестаге Норберта Рёттгена.

Он добавил, что во время обсуждения вопроса санкций против РФ с социал-демократами, представители ХДС согласились с тем, что в данной ситуации следующий ход должна делать Москва.

Идею Габриэля также осудил и замглавы партии Меркель Йохан Вадефуль. Он отметил, что глава МИДа ФРГ сделал заявление, не соответствующее тому, о чем договаривалась коалиция, которая больше не рассматривает план по постепенному снятию санкций с России.

Напомним, 17 февраля глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что поэтапное снятие санкций с России начнется после ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Посол ЕС в России Маркус Эдедер заявил в феврале, что миссия ООН помогла бы продвинуться в выполнении первых пунктов Минских соглашений.

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