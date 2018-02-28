Путин назвал антироссийские санкции вредными и бессмысленными для всех

Цели, которые поставил Запад при вводе санкций против России, не были достигнуты. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в среду по итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Не мы же вводили санкции, против нас вводили санкции. Это наносит явный ущерб интересам стран Евросоюза, России», — цитирует Путина «РИА Новости».

Глава государства отметил, что антироссийские санкции со стороны Запада наносят ущерб всем сторонам, и назвал их «бессмысленными и вредными», передает «Федеральное агентство новостей».