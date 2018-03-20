Оперативный штаб подтвердил гибель одного человека при взрыве газа в Мурманске

Один человек погиб, пятеро блокированы под завалами в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске. Об этом заявили в оперативном штабе, созданном на месте происшествия.

«После взрыва в обрушившейся части дома заблокированы пять человек. Связь с ними установлена», — заявил представитель штаба порталу iz.ru.

По его словам, глава региона Марина Ковтун взяла ситуацию под личный контроль.

По предварительной информации, взрыв произошел в 16.55. В результате обрушились три этажа дома. Сейчас решается вопрос о расселении жильцов.