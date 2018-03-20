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При взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске погиб человек

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В жилом доме в Мурманске взорвался бытовой газ. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Известно, что в результате произошедшего обрушились конструкции здания.

По данным «РИА Новости», погиб один человек, пострадали четверо и еще пять оказались блокированы под завалами. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

В аварийной службе «Мурманоблгаза» сообщили «Интерфаксу», что дом отключен от газоснабжения, на месте работают аварийные бригады.

На прошлой неделе один ребенок погиб, еще два человека пострадали при взрыве газа в Чечне, 10 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Краснодаре, пострадали семь человек.

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