При взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске погиб человек

В жилом доме в Мурманске взорвался бытовой газ. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Известно, что в результате произошедшего обрушились конструкции здания.

По данным «РИА Новости», погиб один человек, пострадали четверо и еще пять оказались блокированы под завалами. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

В аварийной службе «Мурманоблгаза» сообщили «Интерфаксу», что дом отключен от газоснабжения, на месте работают аварийные бригады.

На прошлой неделе один ребенок погиб, еще два человека пострадали при взрыве газа в Чечне, 10 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Краснодаре, пострадали семь человек.