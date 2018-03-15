Смольный выплатит 2 млн рублей пострадавшим от взрыва газа жильцам

Правительство Санкт-Петербурга выплатит в общей сложности 2,3 млн рублей пострадавшим от взрыва газа жильцам дома на проспекте Народного Ополчения. Эти деньги пойдут на приобретение предметов первой необходимости, в целях преодоления кризисной жизненной ситуации.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по социальной политике, пока за социальной помощью обратились только 13 семей. Деньги выделяются с учетом количества членов семьи.

Взрыв в жилом доме на проспекте Народного Ополчения прогремел 13 марта около 18:00. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В результате обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Пострадал один человек.

Некоторые жильцы вернулись в квартиры, однако 23 семьи по-прежнему вынуждены жить у родственников.