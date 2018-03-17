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Один ребенок погиб, еще два человека пострадали при взрыве газа в Чечне

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Фото: Global Look Press
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Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Шалинском районе Чечни. В результате погиб один ребенок, еще два человека пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, инцидент произошел в населенном пункте Герменчук на улице Дружная.

«Пострадали три человека, из них один ребенок погиб, два человека, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщил собеседник агентства.

В результате взрыва был поврежден потолок и разбились стекла в жилом доме. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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