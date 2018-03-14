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Часть жильцов вернулась в пострадавший от взрыва газа дом в Петербурге

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Некоторые жильцы дома на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге вернулись в свои квартиры.

Однако более 300 человек до сих пор не могут вернуться домой и вынуждены жить у родственников, 20 из них остаются в пунктах временного размещения, так как на месте взрыва газа продолжаются работы по исследованию безопасности несущих конструкций.

Напомним, во вторник в жилом доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В результате инцидента обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Жильцы дома были эвакуированы, среди них шесть лежачих больных — временно они размещены в одном из лечебных учреждений. Один человек пострадал и был госпитализирован. 

«Работы МЧС по исследованию конструкций и перекрытий продолжаются, также продолжаются работы по демонтажу на месте хлопка. Жителям разрешили вернуться в сопровождении сотрудников МЧС и полиции, чтобы забрать свои вещи», — сообщили в городском ГУМЧС, передает «РИА Новости».

В МЧС рассматривают две версии произошедшего: хлопок газового баллона и хлопок бытового газа.

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