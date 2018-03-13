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Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Петербурге

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Уголовное дело возбудили по факту взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

Сообщается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент установлено, что взрыв бытового газа произошел в районе верхних этажей одного из домов по проспекту Народного Ополчения.

В результате происшествия несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших еще уточняется.

Ранее портал iz.ru сообщал, что после взрыва в жилом доме в Петербурге один пострадавший госпитализирован с ожогами.

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