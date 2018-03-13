Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Петербурге
Уголовное дело возбудили по факту взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.
Сообщается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент установлено, что взрыв бытового газа произошел в районе верхних этажей одного из домов по проспекту Народного Ополчения.
В результате происшествия несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших еще уточняется.
Ранее портал iz.ru сообщал, что после взрыва в жилом доме в Петербурге один пострадавший госпитализирован с ожогами.