Здание бывшего монастыря обрушилось в Неаполе

Здание бывшего монастыря частично обрушилось в историческом центре итальянского Неаполя 16 марта утром. О происшествии сообщает телеканал Rainews24.

По предварительным данным, в здании проходили ремонтные работы. Точно не известно, произошло ли обрушение части стен религиозного сооружения или только строительных лесов, пишет «РИА Новости».

Сообщается, что в результате происшествия трое рабочих получили легкие телесные повреждения. Один человек всё еще находится под завалами. Сотрудники полиции и пожарной службы работают на месте ЧП.