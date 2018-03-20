СовФед накормят колбасой из оленины и вареньем из северных ягод

В Совете Федерации состоится презентация Мурманской области. Регион в верхней палате будет представлять делегация, возглавит которую губернатор Марина Ковтун. Мероприятие запланировано на апрель.

Как сообщила ИА «Би-порт» помощник главы региона Анна Булатова, на организацию презентации из регионального бюджета выделено более 2,3 млн рублей. В эту сумму включены затраты на перевозку членов делегации в Москву и обратно, а также организация питания.

Так, планируется, что в презентации примут участие не менее 170 человек. Меню должно включать в себя традиционные для Мурманской области морепродукты и рыбу разных видов, блюда из мяса и несколько видов варенья и морса из северных лесных ягод.

Кроме того, необходимо подготовить и подарки, в которые войдут рыба, обитающая в Баренцевом море, колбаса из оленины и варенье.