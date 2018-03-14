Обновление флота для рыболовства в Арктике обсуждают в Мурманске

Вопрос о модернизации океанического и прибрежного флота для его использования во время рыболовства в Арктике станет главным на V Международной конференции «Рыболовство в Арктике». Она открылась сегодня в Мурманске.

В программу конференции включены три пленарных заседания, в которых примут участие эксперты из девяти стран. Все они будут посвящены инвестиционной политике в области рыболовства, международному сотрудничеству в Арктике и обновлению флота.

В конференции, как ожидается, примут участие около 150 человек. Это представители органов власти, профессиональных и научных сообществ. Запланированы выступления представителей Союза рыбопромышленников Севера, регионального рыбного союза и Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска. Они будут говорить о существующих в рыбопромысловом флоте проблемах и перспективах развития рыбоперерабатывающей отрасли, сообщает ИА «Би-порт».

В фильме Андрея Кондрашова, опубликованном в «Одноклассниках», президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России развивать мощный ледокольный флот в арктическом регионе.