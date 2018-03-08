В НАТО признали отставание от России в Арктике

НАТО недостаточно быстро развивается в Арктике, чтобы поддерживать баланс с Россией. Об этом заявил главнокомандующий силами блока в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в сенате США.

«Мы не поспеваем», – цитирует его «РИА Новости».

Скапарротти добавил, что в ближайшее время Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, в том числе и военными средствами.

В последние годы Россия начала активно осваивать свои северные территории, развивая там добычу полезных ископаемых и судоходство, одновременно, принимая меры по защите своих интересов. Так, в конце декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ближайшем будущем одним из основных направлений деятельности Вооруженных сил России станет развитие военной инфраструктуры в Арктике.

В марте того же года президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не намерены отказываться от освоения Арктики. «Наши планы по освоению этого региона мира являются абсолютно обоснованными. <…> Вряд ли что-то может поменять наши приоритеты в этом регионе», — подчеркнул он. При этом российский лидер добавил, что военная деятельность России на арктических территориях носит исключительно локальный характер.