Провал грунта произошел при строительстве метро на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы при строительстве станции метро произошел провал грунта на проезжей части. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«При строительстве станции метро "Юго-Восточная" произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала – 4 м, длина – 10 м, ширина – 6 м», - цитирует агентство своего собеседника.

Из-за инцидента перекрыто движение по двум полосам из четырех. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В период с 24 по 30 марта включительно станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты для пассажиров.