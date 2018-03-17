Московский метрополитен откроет семь станций желтой ветки к лету

Московский метрополитен откроет семь станций Калининско-Солнцевской линии к лету. Такой срок обозначил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, уже 19 марта на баланс подземки передадут станцию «Рассказовка», которая станет конечной остановкой. После этого стартует обкатка участка желтой ветки метро без пассажиров, передает ТАСС.

На нем разместится еще шесть новых станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино».

К 2020 году московские власти планируют соединить западную и восточную части Калининско-Солнцевской линии. Прорабатывается также возможность продления желтой линии метро до аэропорта Внуково.