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Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут закрыты для пассажиров с 24 по 30 марта включительно. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. Ограничения вводятся на трех станциях в связи со строительством Кожуховской линии. Для удобства пассажиров Мосгортранс запустит специальные компенсационные автобусы до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников», сообщает НСН. Всего на регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро, выйдет более 30 дополнительных автобусов. Станции вновь откроются для пассажиров в субботу, 31 марта, в 5:30 утра.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Московский метрополитен откроет семь станций желтой ветки к лету.

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