Хуснуллин сообщил о скором открытии трех новый станций метро в Москве

Участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, на котором расположены станции «Селигерская», «Верхние котлы» и «Окружная», будет запущен в ближайшие две недели.

Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас на участке Люблинско-Дмитровской линии проводятся комплексные испытания. Предположительно они завершатся в ближайшие несколько дней. Персонал приступил к подготовке к началу работы.

«Я думаю, что в течение ближайшей недели-двух всё будет готово к пуску станций», — цитирует заммэра «РИА Новости».

3 марта Марат Хуснуллин заявил, что Люблинско-Дмитровскую линию метро планируется продлить до поселка Северный и достроить к концу 2022 года.