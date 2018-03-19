Еще 1 тыс. красных значков раздадут беременным в московском метро

Яркие красные значки, раздачу которых беременным планируют продолжить в московском метрополитене, станут «символом вежливости и доброты», рассказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Метрополитен заказал еще 1 тыс. значков для беременных, добавил он, значки можно получить с понедельника, 19 марта, на стойках «Живое общение».

«Значки «Спасибо, что уступили место будущей маме» можно бесплатно получить с понедельника на стойках «Живое общение» на 18 станциях метро и МЦК. Справку о беременности предоставлять не нужно», — цитирует вице-мэра «РИА Новости». Ранее на стойки поступили первые 600 значков, их пассажирки метро разобрали за первую неделю.

В поддержку акции в поездах метро также развесят около 3 тыс. cтикеров с призывом уступить место будущим мамам.

Ранее стало известно, что московский метрополитен откроет семь станций желтой ветки к лету.