Собянин рассказал об обновлении столичного метрополитена

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем обновлении парка столичного метрополитена. В эфире «России 1» он уточнил, что парк вагонов метро российской столицы обновится на две трети в ближайшие годы.

«В ближайшие годы будет поставлено 1,6 тыс. новых вагонов, таким образом, парк вагонов метро Москвы обновится практически на две трети», — приводит агентство городских новостей «Москва» его слова.

Градоначальник добавил, что подвижной состав обновляется самыми современными вагонами.

Ранее стало известно, что большую кольцевую линию московского метро достроят к концу 2022 года.