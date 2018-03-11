Прямой эфир

Собянин рассказал об обновлении столичного метрополитена

0
Фото: агенство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем обновлении парка столичного метрополитена. В эфире «России 1» он уточнил, что парк вагонов метро российской столицы обновится на две трети в ближайшие годы.

«В ближайшие годы будет поставлено 1,6 тыс. новых вагонов, таким образом, парк вагонов метро Москвы обновится практически на две трети», — приводит агентство городских новостей «Москва» его слова.

Градоначальник добавил, что подвижной состав обновляется самыми современными вагонами.

Ранее стало известно, что большую кольцевую линию московского метро достроят к концу 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро
Собянин поделился планами по открытию новых станций метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017