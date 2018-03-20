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Юристы Трампа предоставили Мюллеру документы «по делу РФ»

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Фото: Global Look Press/Zhang Jun/Xinhua
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Юристы президента США Дональда Трампа передали спецпрокурору Роберту Мюллеру документы по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы. Они ограничивают круг вопросов, которые Мюллер может задать главе государства. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

В материалах кратко излагаются распространенные Белым домом служебные записки, электронная переписка, касающаяся увольнения советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми, и прочие документы. Адвокаты предполагают, что продолжительная личная беседа Трампа с Мюллером «сделает президента уязвимым», поэтому предоставили следствию пакет документов.

При этом, как отмечает издание, глава государства по-прежнему намерен встретиться с Мюллером. Однако юристы опасаются заявлений, которые Трамп может сделать в ходе разговора, и пытаются убедить его ответить на вопросы спецпрокурора в письменной форме.

Обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились на РФ сразу после победы Дональда Трампа. Москва неоднократно опровергала обвинения, называя подобные высказывания бездоказательными.

Расследование ведется с мая 2017 года, в настоящий момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 граждан РФ и одному голландцу.

Ранее в марте Роберт Мюллер потребовал от Trump Organization предоставить документы о деловых контактах Трампа в России, запросил личную документацию президента США и его соратников, а также заявил о намерении изучить письмо Трампа к президенту РФ Владимиру Путину, написанное в 2013 году.

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