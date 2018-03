Трамп указал на отсутствие оснований для начала расследования по России

Оснований для начала расследования специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы не было. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Глава государства подчеркнул, что обвинения были основаны на «мошеннической деятельности и лживом досье, оплаченном Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии».

Трамп также указал, что Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) был использован ненадлежащим образом для слежки за его компанией.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!