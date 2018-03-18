Трамп указал на отсутствие оснований для начала расследования по России

Оснований для начала расследования специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы не было. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Глава государства подчеркнул, что обвинения были основаны на «мошеннической деятельности и лживом досье, оплаченном Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии».

Трамп также указал, что Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) был использован ненадлежащим образом для слежки за его компанией.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках повлиять на выборы. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане РФ, обвиненные во вмешательстве в американские выборы, будут привлечены к ответственности, только если они нарушили российский закон.