Прямой эфир

Трамп указал на отсутствие оснований для начала расследования по России

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оснований для начала расследования специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы не было. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Глава государства подчеркнул, что обвинения были основаны на «мошеннической деятельности и лживом досье, оплаченном Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии».

Трамп также указал, что Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) был использован ненадлежащим образом для слежки за его компанией.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках повлиять на выборы. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане РФ, обвиненные во вмешательстве в американские выборы, будут привлечены к ответственности, только если они нарушили российский закон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook приостановила деятельность работавшей на Трампа компании
Замглавы ФБР рассказал о «войне» Трампа с ведомством

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017