Facebook приостановила деятельность работавшей на Трампа компании

Facebook приостанавливает работу компании по анализу данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа.

Соцсеть обвинила фирму в нарушении правил и незаконном получении данных пользователей из приложения Facebook.

В Cambridge Analytica заявили о том, что удалили полученную через приложение информацию. Однако руководство Facebook настаивает на том, что не все данные, добытые незаконным путем, были удалены.

В конце января стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер встречался с сотрудниками компании Facebook в рамках дела о российском «вмешательстве». Тогда появились сведения, что соцсеть сотрудничала с фирмой, которая занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в социальных сетях.