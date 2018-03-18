Прямой эфир

Экс-замглавы ФБР Маккейб передал записи бесед с Трампом спецпрокурору

0
Фото: REUTERS/Eric Thayer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уволенный в минувшую пятницу заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Как уточняет телеканал CNN, Маккейб передал записи разговоров с президентом США Дональдом Трампом, а также собственные заметки, которые он делал, будучи исполняющим обязанности директора ФБР.

Об уходе Маккейба стало известно в конце января. Президент Трамп критиковал его за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. Его увольнение является частью «войны Трампа с ФБР».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат Трампа призвал ФБР закрыть «российское дело»
Трамп прокомментировал увольнение замдиректора ФБР Маккейба

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017