Экс-замглавы ФБР Маккейб передал записи бесед с Трампом спецпрокурору

Уволенный в минувшую пятницу заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Как уточняет телеканал CNN, Маккейб передал записи разговоров с президентом США Дональдом Трампом, а также собственные заметки, которые он делал, будучи исполняющим обязанности директора ФБР.

Об уходе Маккейба стало известно в конце января. Президент Трамп критиковал его за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. Его увольнение является частью «войны Трампа с ФБР».