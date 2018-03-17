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Адвокат Трампа призвал ФБР закрыть «российское дело»

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Адвокат президента США Джон Дауд призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) закрыть дело о вмешательстве в американские выборы, которое Вашингтон приписывает России.

«Я надеюсь, что замгенпрокурора Розенстайн (Род Розенстайн, курирующий дело, — Прим. iz.ru) последует блестящему и храброму примеру отдела профессиональной ответственности ФБР и генпрокурора Джеффа Сешнса и положит конец расследованию предполагаемого сговора с РФ», — приводит слова юриста The Daily Beast.

По словам Дауда, «российское дело» собрано на основе сфальсифицированного и коррупционного досье. При этом он отметил, что озвучивает личную позицию, а не Трампа.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что юристы президента пытаются договориться со спецпрокурором Робертом Мюллером о том, чтобы Трамп дал показания в обмен на скорейшее завершение расследования.

В Кремле неоднократно опровергали факт вмешательства в выборы каких-либо государств. Президент США также заявлял о непричастности РФ к американским выборам.

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