Адвокат Трампа призвал ФБР закрыть «российское дело»

Адвокат президента США Джон Дауд призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) закрыть дело о вмешательстве в американские выборы, которое Вашингтон приписывает России.

«Я надеюсь, что замгенпрокурора Розенстайн (Род Розенстайн, курирующий дело, — Прим. iz.ru) последует блестящему и храброму примеру отдела профессиональной ответственности ФБР и генпрокурора Джеффа Сешнса и положит конец расследованию предполагаемого сговора с РФ», — приводит слова юриста The Daily Beast.

По словам Дауда, «российское дело» собрано на основе сфальсифицированного и коррупционного досье. При этом он отметил, что озвучивает личную позицию, а не Трампа.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что юристы президента пытаются договориться со спецпрокурором Робертом Мюллером о том, чтобы Трамп дал показания в обмен на скорейшее завершение расследования.

В Кремле неоднократно опровергали факт вмешательства в выборы каких-либо государств. Президент США также заявлял о непричастности РФ к американским выборам.