Замглавы ФБР рассказал о «войне» Трампа с ведомством

Эндрю Маккейб, который до недавнего времени занимал пост заместителя директора ФБР, рассказал о «войне» президента США Дональда Трампа с ведомством.

Он отметил, что американский лидер старается убрать неугодных и опасных для него людей.

По словам Маккейба, его незамедлительно уволили, чтобы подорвать расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, в котором он является потенциальным свидетелем.

«Меня выделили и обращались со мной таким образом из-за того, какую роль я сыграл, какие действия предпринял и каким событиям был свидетелем после того, как был уволен (бывший глава ФБР) Джеймс Коми», – приводит его слова The New York Times.

Издание отмечает, что чиновник был одним из первых в бюро, кто начал изучать возможные связи с Трампа с Россией.

Ранее глава минюста США Джефф Сешнс отправил в отставку первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, в частности за разглашение секретной информации. Комментируя его увольнение, американский лидер назвал это событие замечательным днем для демократии, обвинив сотрудников ФБР во «лжи и коррупции».