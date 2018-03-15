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Мюллер потребовал от компании Трампа документы по России

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Фото: Global Look Press/Zhang Jun
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Спецпрокурор Роберт Мюллер потребовал от компании Trump Organization предоставить документы, касающиеся бизнес-интересов или деловых контактов в России нынешнего президента США.

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Речь идет о материалах, которые имеют прямое отношение к предпринимательской деятельности Дональда Трампа, сообщила New York Times. 

Издание отмечает, что подобные сведения спецпрокурор запрашивает впервые. Газета прогнозирует, что расследование «дела о вмешательстве РФ в выборы 2016 года» может затянуться на несколько месяцев.

Ранее спецпрокурор затребовал личную документацию президента США Дональда Трампа, и ряда его соратников. В частности, Мюллер намерен изучить письмо Трампа президенту России Владимиру Путину, написанное в 2013 году. 

Расследование «влияния РФ на президентские выборы в США» ведется с мая 2017 года. К настоящему времени обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер готовит новый доклад по ходу расследования.

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