Экс-директор по коммуникациям Белого дома заявила о взломе её почты

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс заявила комитету по разведке палаты представителей

США, что ее электронная почта была взломана. Об этом стало известно в четверг, 8 марта.

В показаниях, данных накануне увольнения, Хикс рассказала, что была лишена доступа к двум своим учетным записям в электронной почте. Один аккаунт она использовала в качестве члена предвыборной кампании Дональда Трампа, а другой был ее личным, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что на один из почтовых ящиков Хикс якобы получила электронные письма с принадлежащих российскому правительству адресов спустя несколько недель после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Расследование предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы, а также связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

1 марта портал iz.ru сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о «российском вмешательстве» в американские выборы, готовит новый доклад.

Мюллер уже «раскопал» намного больше информации, чем известно американским СМИ и широкой общественности, которая порционно будет вбрасываться в информационное поле.