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Генпрокурор США уволил первого замдиректора ФБР Маккейба

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Глава минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс отправил в отставку первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

«Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой», — говорится в официальном заявлении генпрокурора.

Экс-сотрудник Федерального бюро расследований в комментарии газете The New York Times заявил, что его увольнение является частью «войны (президента США Дональда) Трампа с ФБР».

Об уходе Маккейба стало известно в конце января. Президент Трамп критиковал его за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.

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