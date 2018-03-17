Генпрокурор США уволил первого замдиректора ФБР Маккейба

Глава минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс отправил в отставку первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

«Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой», — говорится в официальном заявлении генпрокурора.

Экс-сотрудник Федерального бюро расследований в комментарии газете The New York Times заявил, что его увольнение является частью «войны (президента США Дональда) Трампа с ФБР».

Об уходе Маккейба стало известно в конце января. Президент Трамп критиковал его за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.