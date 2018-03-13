Личного помощника Трампа уволили из-за возможных махинаций

Личного помощника президента США Джона Макэнти уволили из Белого дома. Его подозревают в совершении финансовых преступлений.

Источники в американской администрации утверждают, что расследованием этого дела занимается министерство внутренней безопасности.

При этом отмечается, что возможные обвинения не связаны с президентом Дональдом Трампом, передает «РИА Новости».

Увольнение Макэнти, по данным СМИ, состоялось в понедельник, 12 марта. Однако Белый дом до последнего не афишировал этой информации.