СМИ узнали об увольнении еще двух высокопоставленных сотрудников ФБР

Два высокопоставленных сотрудника увольняются из Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Как сообщает издание The Hill, замдиректора пресс-службы ФБР Майк Кортан уйдет в отставку после 11 февраля, а руководитель отдела контрразведки в юридическом департаменте Дэвид Лофман уволился несколько дней назад.

Отмечается, что Кортан и Лофман фигурировали в переписке двух агентов ФБР, где обоим руководителям давались нелестные оценки, отмечает издание.

Ранее из ФБР был уволен первый замдиректора ведомства Эндрю Маккейб. Президент США Дональд Трамп критиковал Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.